Новим київським школам планується присвоювати імена видатних українців
Мер готує відповідне розпорядження
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підтримав пропозицію педагогічних колективів столиці присвоювати імена видатних українців новим школам.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської держадміністрації, у зв’язку з цим мер ініціював підготовку відповідного розпорядження.
«Це правильно. Сьогодні в державі склалася сумна ситуація, коли школярі не знають імен людей, які жили і працювали на благо України. Сподіваюся, що якщо малюки вчитимуться в школах, які носитимуть імена видатних українців, їм буде легше і цікавіше вивчати історію своєї країни, з них виростуть справжні патріоти», - відзначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Планується, що київські учні ходитимуть до шкіл імені гетьмана Івана Мазепи, правозахисника Петра Григоренка, поета Олеся Гончара та інших видатних діячів України.