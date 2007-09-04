Новим київським школам планується присвоювати імена видатних українців

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підтримав пропозицію педагогічних колективів столиці присвоювати імена видатних українців новим школам.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської держадміністрації, у зв’язку з цим мер ініціював підготовку відповідного розпорядження.

«Це правильно. Сьогодні в державі склалася сумна ситуація, коли школярі не знають імен людей, які жили і працювали на благо України. Сподіваюся, що якщо малюки вчитимуться в школах, які носитимуть імена видатних українців, їм буде легше і цікавіше вивчати історію своєї країни, з них виростуть справжні патріоти», - відзначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Планується, що київські учні ходитимуть до шкіл імені гетьмана Івана Мазепи, правозахисника Петра Григоренка, поета Олеся Гончара та інших видатних діячів України.