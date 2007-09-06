Екологічна міліція наказала довго жити

У Полтавській області розформована екологічна міліція, котра як експеримент за ініціативою начальника обласного управління міліції Михайла ВЕРШНЯКА була створена в квітні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, сам М.ВЕРШНЯК заявив журналістам, що рішення створити екологічну міліцію як постійний підрозділ УМВС не підтримала колегія МВС.

"Наш експеримент закінчився. Рішення про створення цього підрозділу колегією МВС не було схвалене. Ми розформували підрозділи в Полтаві і Кременчуці, і людей повернули на їхні колишні посади", - сказав М.ВЕРШНЯК.

За словами начальника обласного УМВС, екологічна міліція має працювати, і він уже звернувся до мерів міст області "взяти цей підрозділ на свій бюджет".

"Вважаю, експеримент був успішним. Екологічні міліціонери успішно боролися зі стихійною торгівлею, незаконним паркуванням легкових автомобілів, несанкціонованими сміттєвими звалищами", - сказав керівник М.ВЕРШНЯК.

Як повідомляв УНІАН, екологічна міліція була створена в структурі управління Міністерства внутрішніх справ в області в Полтаві і Кременчуці у квітні цього року. У кожному місті в даному підрозділі працювало по 10 міліціонерів.