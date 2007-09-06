Кличко бив ногами, а Шустер провів свою кращу передачу
17:16, 06 вересня 2007
Разное
3411
Зірки італійської естради і українська збірна зіграли добродійний матч, організований Фондом «3000» Катерини Ющенко
Київ. Стадіон "Динамо"( 4 вересня). Зірки італійської естради і українська збірна зіграли добродійний матч, організований Фондом «3000» Катерини Ющенко для збору коштів на «Дитячу лікарню майбутнього». За Україну виступали Шевченко, Блохін, Бєланов, Лужний, Михайличенко, Ігор Суркіс, а також Володимир Кличко, Олександр Пономарьов, Святослав Вакарчук, Савік Шустер, Сергій Бубка. Їм протистояли зірки італійської естради: Джанні Моранді, Ніколо Фабі, Лука Барбаросса. Італійців підсилили футболістами Себастьяно Россі, Марко Сімоне, легіонером-хорватом Звоніміром Бобаном, бразильцем Леонардо та іншими. Гостям також «здали в оренду» нашого Андрія Гусіна. Гра закінчилася з рахунком 5:4 на користь маленьких пацієнтів майбутньої лікарні.
|Поїхали! Матч розпочався з удара Тараса Ющенка
|Два капітани
|На шляху до перемоги
|А тим часом у vip-ложі…
|П`ятий гол – Шевченків
|Кличко ногами грає не так часто...
|Шевченко, Блохін та Бєланов радіють результатові матчу...
|У кадрі вмістилися 34 учасники, а охочих було більше...
|Отакий він: чек на 50 тисяч євро
|Ви - нам, ми - вам...
Репортаж "Кличко бив ногами, а Шустер провів свою кращу передачу" читайте тут
:
Фото Михайла Марківа, Валерія Соловйова, Анатолія Кизлова / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter