Київ. Стадіон "Динамо"( 4 вересня). Зірки італійської естради і українська збірна зіграли добродійний матч, організований Фондом «3000» Катерини Ющенко для збору коштів на «Дитячу лікарню майбутнього». За Україну виступали Шевченко, Блохін, Бєланов, Лужний, Михайличенко, Ігор Суркіс, а також Володимир Кличко, Олександр Пономарьов, Святослав Вакарчук, Савік Шустер, Сергій Бубка. Їм протистояли зірки італійської естради: Джанні Моранді, Ніколо Фабі, Лука Барбаросса. Італійців підсилили футболістами Себастьяно Россі, Марко Сімоне, легіонером-хорватом Звоніміром Бобаном, бразильцем Леонардо та іншими. Гостям також «здали в оренду» нашого Андрія Гусіна. Гра закінчилася з рахунком 5:4 на користь маленьких пацієнтів майбутньої лікарні.

Репортаж "Кличко бив ногами, а Шустер провів свою кращу передачу" читайте тут

Фото Михайла Марківа, Валерія Соловйова, Анатолія Кизлова / УНІАН