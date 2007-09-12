Київське метро сьогодні працюватиме на годину довше

У зв’язку з проведенням сьогодні у Києві футбольного матчу між національними збірними України та Італії роботу метрополітену в ніч з 12 на 13 вересня продовжено на одну годину.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП «Київський метрополітен».

Згідно з внутрішнім розпорядження Київського метрополітену, на станціях „Республіканський стадіон”, „Палац спорту”, „Площа Льва Толстого”, Майдан Незалежності” та „Хрещатик” буде посилено штат чергового та обслуговуючого персоналу, продовжено роботу медичних пунктів на станціях „Академмістечко” та „Лісова”, а також організовано чергування фельдшера на станції „Республіканський стадіон” до 00.30.

Як повідомлялося, відбірковий футбольний матч чемпіонату Європи з футболу 2008 року між національними збірними командами України та Італії проходитиме з 21.45 до 23.30 на стадіоні Національного спортивного комплексу „Олімпійський”.