Українець повісився в Москві

10:15, 29 квітня 2012
Разное
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Тіло громадянина України, який повісився на обривку електричного дроту, знайшли у квартирі на південному заході Москви.

Про це повідомило РИА Новостив неділю джерело в правоохоронних органах Москви.

"Молодий чоловік був знайдений повішеним у квартирі пенсіонерки на Ленінському проспекті. Поліцейські з`ясували, що він ніде не працював і більше року проживав без реєстрації в цій квартирі", - сказав співрозмовник агентства.

Він також додав, що зараз слідчі проводять перевірку.

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