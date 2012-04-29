Українець повісився в Москві

Про це повідомило РИА Новостив неділю джерело в правоохоронних органах Москви.

"Молодий чоловік був знайдений повішеним у квартирі пенсіонерки на Ленінському проспекті. Поліцейські з`ясували, що він ніде не працював і більше року проживав без реєстрації в цій квартирі", - сказав співрозмовник агентства.

Він також додав, що зараз слідчі проводять перевірку.