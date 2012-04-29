Українець повісився в Москві
10:15, 29 квітня 2012Разное
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Тіло громадянина України, який повісився на обривку електричного дроту, знайшли у квартирі на південному заході Москви.
Про це повідомило РИА Новостив неділю джерело в правоохоронних органах Москви.
"Молодий чоловік був знайдений повішеним у квартирі пенсіонерки на Ленінському проспекті. Поліцейські з`ясували, що він ніде не працював і більше року проживав без реєстрації в цій квартирі", - сказав співрозмовник агентства.
Він також додав, що зараз слідчі проводять перевірку.
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