У Києві відбудеться показовий виступ «Формули-1»

Відповідну ініціативу ТОВ «ЮСП» підтримав голова КМДА Олександр Попов, підписавши відповідне розпорядження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, усі охочі зможуть побачити неймовірну швидкість, маневреність та феноменальні характеристики прискорення боліду від 0 до 100 км/год за 2,5 секунди. Крім того, до уваги глядачів також показові заїзди суперкара американської гоночної серії NASCAR і виступ триразового чемпіона України з дрифтингу Олександра Гринчука.

Найшвидшим болідом керуватиме один з найбільш обдарованих молодих гонщиків нового покоління, основний пілот Scuderia Toro Rosso – Даніель Ріккардо.

КМДА повідомляє при цьому, що для підготовки місця проведення заходу з 22:00 16 травня буде обмежено транспортний рух на бульварі Лесі Українки (від пров. Щорса до вул. І. Кудрі). Крім того, 19 травня з 00:00 до 21:00 на тому ж відрізку дороги, а також вул. Кутузова (бульв. Лесі Українки до вул. Старонаводницької) буде здійснено перекриття транспортного руху.

Для проведення заходу на належному рівні міська влада забезпечуватиме охорону громадського порядку, заходи безпеки та медичний супровід.