”Обережно, пофарбовано!”, або Чому я вдячна Партії регіонів

Думка

Напевно, вперше з моменту створення Партії регіонів я відчула до неї щось, схоже на вдячність. А заразом тиху радість, що партійні кольори у них витримані у приємній для очей біло-синій гамі.

Розповідаю. Цими вихідними тітоньки в накидках з символікою Партії регіонів дружно фарбували в яскраво-блакитний партійний колір вхідні двері у всіх під`їздах нашої панельки на лівому березі столиці (причому, пофарбували як зовнішні металеві двері, так і внутрішні - дерев`яні). Щоб читачі зацінили цей крок, можу додати, що будиночок у нас не слабенький - 12 під`їздів, двері в яких не фарбувалися років так декілька. Найвеселіше виглядали приклеєні листівочки - “Обережно, пофарбовано” Голосуй за “Партію регіонів”.

Нарешті, мешканці конкретного будинку на собі відчули, що означає гасло про “покращення життя вже сьогодні”. Що й казати, спасибі «регіонам» - додумалися спрямувати на маленьке добре діло частину грошей, відведених на тиражування взагалі-то малоефективних передвиборчих листівок/газет. Прихильників «помаранчевих» чи біло-червоно-серцевих це навряд чи переманить. А ось електорат комуністів або соціалістів і справді, може замислитися - напроти якої партії в бюлетені галочку ставити.

Я хоч і “помаранчевих” поглядів, але тихо пораділа, що фарбувати двері у нас взялися не “помаранчеві” і не бютівці - спробуйте уявити собі жовто-гарячі двері із стиснутим кулаком в центрі або білосніжні з червоним серцем. Глюки такі собі. Жартую.

Утім, не обов`язково ж партійні кольори використовувати, справді. Отже, запрошую представників інших мега- і мікропартій також зробити свій внесок до залучення виборців шляхом негайного поліпшення їх життя. А то свіжопофарбовані двері дуже вже дисонують з обідраним всередині під`їздом, з облупленою штукатуркою, з вищербленою цементною підлогою і облізлою кабіною ліфта, на стінках і підлозі якого взагалі ніякого покриття не залишилося.

А що, пропоную партіям реалізувати таке дуже актуальне для виборця гасло - “Загорни в асфальт 10% з виборчого фонду!” або “Автобуси нашого міста - за ... (додати потрібне)!” і пофарбувати транспорт у відповідний колір. Раніше, якщо хто пам`ятає, по Києву бігали суворо жовті рейсові “Ікаруси”, а ще раніше - білі автобуси з кольоровою смугою посередині. А зараз купецька строкатість рейсового міського транспорту просто починає дратувати. Ось недавно бачила “Ікарус” шалено цікавого рожево-малинового кольору. Ні-ні, не тому що за соціалістів, просто іншої фарби не знайшлося. До речі, а слабо - не просто розфарбувати в партійний колір старий автобус, а КУПИТИ НОВУ МАШИНУ і вже потім пофарбувати по-своєму.

Або ще одне гасло - “Проведемо вибори до нової Ради в чистому місті!”. І виведіть на прибирання вулиць і розгрібання спонтанних сміттєвих звалищ тих хлоп`ят, які в різноколірних агітаційних наметах від туги і неробства нудьгують. Пропоную креатив - на сміттєві мішки і віники нанести символіку ідеологічних супротивників з прикольними підписами. Можна спробувати придумати аналоги на передвиборчі гасла різних партій...

Як варіант ефективного використання грошей з передвиборчого фонду - заасфальтувати вулиці, які ведуть до штабів партій, або доріжки до шкіл, де вже от-от відкриються виборчі ділянки. До речі, щодо виборчих ділянок. Партії, подбайте про тих, хто голосуватиме ввечері. Бо з минулих виборів пам`ятаю - перспектива йти “виконувати громадянський обов`язок” у темряві розбитою доріжкою з одним справним ліхтарем на всю вулицю цілком може відлякати десяток-другой виборців.

Або, наприклад, звернутися до амбіцій і можливостей колишнього керівника “Нафтогаза”, нинішнього міністра палива і енергетики Бойка (список Партії регіонів), або до колишнього паливного віце-прем`єра Тимошенко. Бо днями по телеку показували, що в селах Антонівка і Киндійка, здається, в Херсонській області, вже 25 років газ провести не можуть. Люди навіть на вибори йти відмовляються. Слабо паливним топам газ в села на партійні гроші провести, якщо вже не зробили цього, коли при владі були?...

Отже, діячі партійних штабів, подумайте добре - куди з користю для народу можна витратити гроші, що залишилися. Час для “розумного, доброго, вічного” ще є - два тижні. Вибори - минуть, а люди залишаться жити в цих містах, селищах і селах. А ви їм чимось добрим у пам`яті залишитеся. Бо після виборів почнеться боротьба за прем`єрство - куди там дорогі асфальтувати.

До речі, думаю, не варто витрачати гроша на друкування шкільних зошитів і щоденників з портретами одного з лідерів передвиборного блоку. Дітки навіть якщо і проникнуться, то проголосувати все одно не зможуть, а реакція батьків переважно скептична. Особливо, якщо тато-мама за комуністів чи регіоналів. Малий ще й потиличника під гарячу руку схопить. Або наприклад буклет передвиборної програми “регіоналів” в поштовій скриньці, надрукований на шикарному глянсовому папері в розмаїтті фарб, шрифтів, цифр і малюнків. Тираж тільки одного варіанту буклетика - півтора мільйони. Господи, це ж які гроші вбухують, думає виборець... І чиї гроші, і як потім партія, прийшовши до влади, компенсувати ці витрати буде?.. Думаю, решти партій це теж стосується.

Утім, усі ці мої поради більше для того, щоб спробувати оперативно партійні грошові потоки перенаправити з друкування якісної (і шалено дорогої) поліграфпродукциі або нечуваних телеефірів на корисніші речі.

Адже одвічна наша практика коли “до виборів дорогу в село заасфальтували / газ провели / паркан пофарбували” - це біда наша. Це означає, що в країні так і не налагоджена планова (яке нудне, але правильне слово), системна робота із забезпечення належного життя громадян. Держава в образі вищої і місцевої влади, елементарно не виконує свою функцію.

Скажімо, всі чудово пам`ятають, що обов`язок облаштовувати побут городян і селян - прямий обов`язок, в першу чергу, місцевої влади. Але, на жаль, так і немає відповіді на запитання, від яких уже кисло, - якого біса робить (сказати б, не робить), наприклад, наша столична влада на чолі з “космічним” градоначальником - все-таки у них більше має голова боліти про невивезене сміття, небезпечні для життя ліфти, розбитий асфальт, темні вулиці. Чи справді розраховують, що під вибори партії підсуєтяться? Але тоді питання - а на що витрачається бюджетний гріш, прописаний на ремонт доріг і під`їздів?

Також не зовсім зрозуміло, чому за “рік при владі” партія влади так і не змогла «вишикувати» рідний ЖКГ. Невже простіше тепер, у передвиборчому авралі, недоробки комунальників ретушувати?

P.S. До речі, цікаво було б дізнатися про те, які передвиборні «вишукування» пропонують виборцям партії в інших містах. І хто чим вирізнився. Може, й не тільки смішним чи негативним - може хто і щось корисне виборцеві зробив. Пишіть.

Тетяна, м. Київ