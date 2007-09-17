УНІАН, телеканал ”СІТІ” і FM 106 пропонують жорстку розмову

Інформагентство УНІАН спільно з Радіо FM 106 почало новий проект «Без сантиментів – розмова з Миколою Вереснем».

Радіо FM 106, яке раніше називалося «Дорослим», проводить ребрендінг, відмовляючись від музичного формату в стилі «шансон» у бік серйозного ЗМІ. Новий проект - підтвердження цьому.

Передача передбачає п`ятнадцятихвилинні інтерв`ю в жорсткій, динамічній манері, взяті відомим телевізійним і радіожурналістом у відомих людей. Манеру ведучого в новому проекті вже випробували на собі Нємцов, Пинзеник, Гавриш, Бенюк.

Генеральний директор УНІАН Олег Наливайко повідомив також, що одночасно із записом на FM 106 передача з Вереснем транслюватиметься на телеканалі «CITI», що має столичне покриття.

Поки ж слухайте FM 106 у проміжках з 12.00 до 13.00, з 15.00 до 16.00 і з 18.00 до 19.00. Детальніше про новий проект читайте на сайті УНІАН найближчим часом.