Легалізація наркотиків на час Євро-2012 - це чутки

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, деякі інформаційні агентства останнім часом активно розповсюджують в інтернеті інформацію про те, що нібито під час проведення Євро-2012 на території Києва та в інших містах України, де будуть проводитись матчі чемпіонату, буде «легалізовано вільне вживання наркотичних речовин». Більше того, в цих повідомленнях наголошується на тому, що правоохоронці будуть проводити нагляд за тим, щоб цей процес був безпечним для громадян.

Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві повністю спростовує цю інформацію.

«Жодних змін до законодавства України з цього приводу останнім часом не відбулось. Працівники столичного Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків і надалі будуть затримувати порушників антинаркотичного законодавства», - наголошується у повідомленні.