У Донецькій області вантажівка зіткнулася з тепловозом: є жертви

Вантажний автомобіль «ЗІЛ-130» зіткнувся з тепловозом на нерегульованому залізничному переїзді селища Гірське міста Шахтерськ 18 вересня, повідомляє Островз посиланням на Головне Управління МНС в Донецькій області.

В результаті ДТП загинули водій і пасажир вантажівки.

Як наголошується в повідомленні, тепловоз локомотивного депо № 10 станції Дебальцево Донецької залізниці з двома вагонами вугільного пилу рухався зі станції Торез на шахту «Постниковська» залізничною колією Торез-Іловайськ. Вантажівка рухалася у бік шахти № 20 через нерегульований залізничний переїзд. За попередніми даними водій вантажівки не пропустив тепловоз.