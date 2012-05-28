ДТП на Донеччині: двоє загиблих, 4 дітей і 8 дорослих - у лікарнях
09:12, 28 травня 2012Разное
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У Донецькій області на 79-му км автошляху Слов’янськ - Донецьк - Маріуполь сталося зіткнення легкового автомобіля Volvo з мікроавтобусом „Еталон”.
|Міліція проводить розслідування
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Донецькій області.
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