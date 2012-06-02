Європейську площу в Києві завтра перекриють
15:36, 02 червня 2012Разное
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У зв’язку з проведення Міжнародного фестивалю «Сходи до Неба» 3 червня 2012 року на Європейській площі буде перекрито рух транспорту з 18.00 години 3 червня до 05.00 год. 4 червня 2012 року.
Про це УНІАН повідомили у столичній Державтоінспекції.
ДАІ звертається до водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, а також радить неухильно дотримуватись вимог регулювальників, дорожніх знаків і передусім тимчасово встановлених.
З урахуванням вищевказаних обмежень ДАІ Києва радить водіям планувати свої поїздки таким чином, аби по можливості не заїжджати до центральної частини міста. А якщо така потреба все ж виникла, то паркувати транспорт лише в тих місцях де це не суперечить правилам і не заважатиме іншим учасникам дорожнього руху, також транспорту, який задіяний для забезпечення святкових заходів.
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