Європейську площу в Києві завтра перекриють

Про це УНІАН повідомили у столичній Державтоінспекції.

ДАІ звертається до водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, а також радить неухильно дотримуватись вимог регулювальників, дорожніх знаків і передусім тимчасово встановлених.

З урахуванням вищевказаних обмежень ДАІ Києва радить водіям планувати свої поїздки таким чином, аби по можливості не заїжджати до центральної частини міста. А якщо така потреба все ж виникла, то паркувати транспорт лише в тих місцях де це не суперечить правилам і не заважатиме іншим учасникам дорожнього руху, також транспорту, який задіяний для забезпечення святкових заходів.