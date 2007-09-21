Кабмін створив урядовий сайт для тих, кому немає 16 років

27 вересня 2007 р. з 11.00 до 12.00 у Клубі Кабінету Міністрів України (вул. Інститутська, 7) відбудеться презентація Урядового сайту для юних громадян.

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України, презентація відбудться за участю міністра Кабінету Міністрів України Анатолія ТОЛСТОУХОВА, представників Міністерства освіти і науки, організацій, які працюють з дітьми та молоддю, учнів середніх шкіл м. Києва, засобів масової інформації.

Урядовий сайт для юних громадян є Інтернет-проектом Кабінету Міністрів України, створеним для того, щоб у цікавій формі познайомити дитячу аудиторію з роботою Уряду та органів виконавчої влади. Сайт розроблено у партнерстві з Академією педагогічних наук України, Державною бібліотекою України для юнацтва, Асоціацією директорів середніх шкіл України, редакцією дитячого пізнавального журналу „Вулик”.

Акредитація представників ЗМІ на захід проводиться за телефонами: (044) 265-62-51, 256-60-69.