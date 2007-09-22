Зіткнення легковиків на трасі Львів-Тернопіль: є жертви та постраждалі

У Львівській області при зіткненні автомобілів одна людина загинула, п’ятеро постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася вчора о 23.30 на 12 км автодороги Львів-Тернопіль поблизу с. Підгірне.

Водій автомобіля "Mitsubishi Outlander 2.4 Sport ", мешканка Львова, рухаючись в напрямку Львова, не впоралась з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху, де скоїла зіткнення з автомобілем "ІЖ-2125", що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій автомобіля "ІЖ" загинув на місці пригоди, а водій автомобіля "Міцубісі" та четверо пасажирів автомобіля "ИЖ" (батько з трьома дітьми 1978, 1990, 1994 років народження) отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарняних закладів Львова.