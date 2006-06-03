Народжуйте - кращих часів не буде

До України приїхала Лаура Молла - донька нової католицької святої Джанні Беретті Молла, яку зарахував до лику святих нині покійний Папа Римський Іван Павло II. Джанні Беретті Молла, якщо хто не знає, заміжня жінка, яка, будучи вагітною, дізналася, що у неї рак матки і відмовилася від терапії, щоб врятувати свою четверту дитину. Дала їй життя, відмовившись від життя власною. Щоб врятувати життя матері церква дозволяє жінці переривання вагітності. Але Джанні Беретті відмовилася. І, хоча я не прихильник сотнями зараховувати людей до лику святих, історія цієї жінки не може залишити байдужою. У неї було ще троє дітей, вона могла знайти десяток «духовних лазівок» і виправдань для аборту, але в її вчинку істина і любов сяє у всій своїй красі. Ні, ні, ні – аборт це вбивство і крапка. Без «...але в разі» і «...якщо».

Я не можу шанувати її як святу, я дуже обережно ставлюся до цього слова, але її вчинок може перевернути душу будь-якої жінки, здатної щось відчувати і любити. Адже аборти у нас стали процедурою, чи не співставною з відвідинами сауни. Колись за студентства, в рамках конкурсного дослідження я зробила опитування: кожна друга студентка пройшла через цю операцію, кожна третя пройшла через неї двічі. Аморальність і вбивство нині звуться по-модному свободою вибору і правом вирішувати, як розпоряджатися своїм тілом... Аборти - це бізнес, і навіть добре оплачувана боротьба проти абортів не здатна боротися з цим прибутком. А у нас в Україні і поготів, ми відкрили ворота для сексуальної революції, а гуманітарні рухи за цією революцією просто не встигли. Ми не стали перекладати слова Святого Письма на новомодний сленг і ломитися в двері сімей, де живуть дівчатка, з пропагандою: народжуйте, народжуйте, будь-що, кращих часів не буде, і кар`єру зробите і заміж ще вийдете, народжуйте за будь-яких розкладів. Дівчатка, «небажано завагітнівши», позбавляють себе можливості побачити диво, коли справи налагоджуються автоматично, коли дитяче придане з`являється саме по собі і кар`єра просувається без будь-яких видимих зусиль, просто тому що Бог на дитину все дає. Вони йдуть в поліклініку, і «сто гривень під місцевим», «двісті під загальним» і «ви вільні, як птах». Вас не попереджають про неврози і таємні страхи, які переслідують вас потім мало не все життя, лікарі ще й самі не дуже багато знають про психо-емоційні наслідки цієї операції.

І добре, що приїжджає донька Джанні Беретті. Насправді, немає нічого особливого віддати життя за свого малюка, але в наш метушливий, егоїстичний і споживацький час, це і справді і приклад героїзму і справжньої рідкісної любові.

Маша Смирнова