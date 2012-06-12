Під Кіровоградом перекинулася фура, яка перевозила сировину з уранової шахти

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

На місце події виїжджали працівники прокуратури, УМНС, СЕС, ДАІ, слідчо-оперативна група УМВС у повному складі. Було встановлено, що внаслідок розгерметизації шини вантажний автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся. У результаті ДТП гірнича маса потрапила на ґрунт.

На місці події перевищення радіаційних норм не встановлено. Небезпеки для населення та навколишнього природного середовища немає, запевнили в прокуратурі. Фахівцями шахти проводяться роботи з ліквідації наслідків аварії.

За фактом ДТП слідчим відділом УМВС в області проводиться перевірка у порядку ст.97 КПК України. Ситуація перебуває на контролі обласної прокуратури.