Матч Україна-Франція судитиме арбітр, який видалив Шевченка (фото)

Матч другого туру групи D Євро-2012 між збірними України і Франції судитиме бригада арбітрів з Нідерландів на чолі з Бьорном Кейперсом.

БьорнКейперссудиввженацьому чемпіонатіЄвропиматчгрупиС міжзбірнимиХорватіїта Ірландії,якийхорвативиграли зрахунком3:1.У цій зустрічібуло декількарішеньарбітрів, що викликалидискусії, зокрема,по другомуголуу воротаірландців.



39-річнийКейперс- арбітрФІФАз 2006року.Усерпні2011-гообслуговувавматчзаСуперкубокУЄФАміж "Барселоною"і "Порту".КрімігорчемпіонатуГолландіїі Лігичемпіонів,вінпрацювавнаматчахЛігиЄвропи, клубногочемпіонатусвіту,відбірковоготурніруЧС-2010.



УчвертьфінальномуматчіЛігиЄвропи "Динамо" (Київ) -Брага (1:1)7 квітня 2011КейперсвидаливзполянападникакиївськоїкомандиАндріяШевченка,пред'явившийому другужовтукартку заударповоротах післясвистка.Це видаленнясталопершим вкар'єрікапітаназбірноїУкраїні.

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