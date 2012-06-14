Сааб повністю перейшов на випуск електромобілів
05:37, 14 червня 2012Разное
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Новим власником збанкрутілої шведської автомобільної компанії Saab стане зареєстрований у Швеції консорціум National Electric Vehicle Sweden, спеціально створений для цієї покупки.
Його,як повідомляєРадіоСвобода, контролюютьдві компаніїз Гонконгута Японії,якіспеціалізуютьсянапроектахв альтернативнійенергетиці.
За планаминовихвласників, Saabбудевипускатитеперелектромобілі, і першамодель,створювананаосновінинішньогоседанаSaab9-3, повинназ'явитисянаринку на початку2014 року.
КомпаніяSaabприпинилавиробництвоавтомобіліву березніминулогороку черезнакопиченихборгів,авгруднізвернуласядо судуіз заявоюпробанкрутство.
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