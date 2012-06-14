Сааб повністю перейшов на випуск електромобілів

Новим власником збанкрутілої шведської автомобільної компанії Saab стане зареєстрований у Швеції консорціум National Electric Vehicle Sweden, спеціально створений для цієї покупки.

Його,як повідомляєРадіоСвобода, контролюютьдві компаніїз Гонконгута Японії,якіспеціалізуютьсянапроектахв альтернативнійенергетиці.



За планаминовихвласників, Saabбудевипускатитеперелектромобілі, і першамодель,створювананаосновінинішньогоседанаSaab9-3, повинназ'явитисянаринку на початку2014 року.



КомпаніяSaabприпинилавиробництвоавтомобіліву березніминулогороку черезнакопиченихборгів,авгруднізвернуласядо судуіз заявоюпробанкрутство.





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