Сааб повністю перейшов на випуск електромобілів

05:37, 14 червня 2012
Разное
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Новим власником збанкрутілої шведської автомобільної компанії Saab стане зареєстрований у Швеції консорціум National Electric Vehicle Sweden, спеціально створений для цієї покупки.

Його,як повідомляєРадіоСвобода, контролюютьдві компаніїз Гонконгута Японії,якіспеціалізуютьсянапроектахв альтернативнійенергетиці.
       
За планаминовихвласників, Saabбудевипускатитеперелектромобілі, і першамодель,створювананаосновінинішньогоседанаSaab9-3, повинназ'явитисянаринку на початку2014 року.

КомпаніяSaabприпинилавиробництвоавтомобіліву березніминулогороку черезнакопиченихборгів,авгруднізвернуласядо судуіз заявоюпробанкрутство.

 

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