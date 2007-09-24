У актриси Сальми Хайєк народилася донька

Американська актриса Сальма Хайєк (Salma Hayek) народила доньку, повідомляє AFP з посиланням на сайт TMZ.com, який спеціалізується на новинах з життя знаменитостей.

Хайєк стала матір`ю в п`ятницю. Актриса та її донька Валентина Палома Піно (Valentina Paloma Pinault), почуваються добре, розповіла прес-аташе Сальми Хайєк. Для 39-річної Хайєк це перша дитина, а для її коханого - французького бізнесмена Франсуа-Анрі Піно (Francois-Henri Pinault) - третя.

Сальма Хайек оголосила про свою вагітність та заручини з батьком майбутньої дитини в березні.

Франсуа-Анрі Піно займає посаду виконавчого директора в компанії PPR, яка належить його сім`ї і займається виробництвом предметів розкошу. PPR, зокрема, випускає продукцію під такими відомими брендами, як Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen і Stella McCartney.

39-річна Сальма Хайек - одна з найвідоміших голлівудських актрис. Головна роль у фільмі "Фріда" (2002 р.) принесла їй номінацію на нагороду Американської кіноакадемії.