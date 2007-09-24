Джип врізався в рейсовий автобус: постраждали 10 людей (додані фото)

У Донецьку внаслідок зіткнення джипа з рейсовим автобусом дістали травми 10 чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної Державтоінспекції, в неділю в Кіровському районі міста 28-річний водій джипа "Тойота" не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок зіткнення "Тойоти" з автобусом МАЗ, який перевозив пасажирів за маршрутом "Автостанція Центр - автостанція Трудовські". Внаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості дістали обидва водії, а також 8 пасажирів автобуса.

Фото Острова