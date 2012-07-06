Хрещатик знову відкрили для машин
13:08, 06 липня 2012Разное
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Сьогодні, 6 липня, було повністю відновлено рух транспорту столичним Хрещатиком.
На Хрещатику демонтували фан-зону
Про це повідомили УНІАН у прес-злужбі КМДА.
Як відомо, у зв’язку з роботою офіційної фан-зони Євро-2012 Хрещатик на відрізку від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Інститутської впродовж місяця був закритий для руху транспорту.
Демонтаж фан-зони розпочався одразу після завершення чемпіонату. Основні конструкції вже розібрані та прибрані з Хрещатика. Повністю завершити демонтаж обіцяють уже за декілька днів.
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