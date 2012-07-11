У Харкові вантажівка зіткнулася з маршруткою: є жертви

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, аварія сталася сьогодні близько 8.00.

Слідче управління ГУМВС України в Харківській області порушило кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Вирішується питання про затримання одного із водіїв за ст. 115 КПК України.

На місці події працює слідчо-оперативна група ГУМВС України в Харківській області та керівництво прокуратури області.