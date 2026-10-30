Мікропластик цілий рік 'випадає з неба' на Еверест: вчені виявили небезпечне забруднення

Щороку на Тибетському нагір’ї на висотах понад 4000 метрів накопичується понад 56 тонн фрагментів, які загрожуть довкіллю.

Потенційно токсичні частинки мікропластику та нанопластику цілий рік потрапляють на Еверест разом з атмосферними опадами. Як пише The Independent, про це попереджають науковці в новому дослідженні, опублікованому в Communications Earth & Environment.

Йдеться, що крихітні пластикові фрагменти розміром менш як 5 мм уже поширені по всій планеті. Їх виявляють у найвіддаленіших куточках Землі – від вкритих кригою вершин найвищих гір до океанських глибин.

Попередні дослідження свідчили, що мікропластик може становити загрозу для довкілля та здоров’я людей. Зокрема, є дані, що ці частинки здатні спричиняти запалення, пошкодження ДНК і порушення гормонального балансу в людей та тварин.

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"Раніше мікропластик уже знаходили у зразках снігу та води з гірських потоків у районі Евересту. Однак масштаби забруднення найвищої вершини світу залишалися невідомими. Нове дослідження, під час якого науковці протягом кількох місяців проводили спостереження на північному схилі гори, показало: Еверест постійно отримує нові порції мікро- та нанопластику з повітря", - зазначають автори.

Китайські дослідники дійшли висновку, що атмосфера є ефективним каналом перенесення пластикового забруднення до так званого Третього полюса – регіону Тибетського нагір’я.

Науковці встановили, що на високогірній дослідницькій станції Цомолунгма в Тибеті щодня осідає в середньому 64 частинки мікропластику на квадратний метр. Для порівняння, у базовому таборі Евересту цей показник становить 23 частинки на квадратний метр на добу.

"Потік осадження мікропластику на станції Цомолунгма (64 частинки на квадратний метр на добу) значно перевищує показник базового табору Евересту", – зазначили автори дослідження.

Серед найпоширеніших пластикових матеріалів, виявлених у цьому районі, були поліамід, поліетилентерефталат і поліетилен. На станції Цомолунгма також зафіксували вищу концентрацію нанопластику, ніж у базовому таборі. Зокрема, йдеться про частинки поліетилену, поліетилентерефталату, полівінілхлориду та поліпропілену.

За оцінками вчених, щороку на Тибетському нагір’ї на висотах понад 4000 метрів може накопичуватися більш як 56 тонн частинок мікропластику.

Результати дослідження свідчать, що навіть найдрібніші пластикові частинки досягають найвіддаленіших місць планети. При цьому Еверест забруднюється не лише через діяльність альпіністів і туристів. Значну роль відіграє атмосферна циркуляція, яка постійно переносить пластикові частинки до Третього полюса.

Дослідники також з’ясували, що під час мусонів кількість мікропластику, який потрапляє на поверхню гори, зростає. Це відбувається через так зване вологе осадження – перенесення забруднювачів на землю дощем, снігом або туманом.

Частинки пластику зазвичай перебувають у зваженому стані в атмосфері. Однак під час утворення хмар їх можуть захоплювати краплі води або кристали льоду. Згодом разом з опадами вони потрапляють на поверхню гір.

"Отримані результати свідчать, що атмосфера є ефективним шляхом перенесення пластику до Третього полюса, що може створювати ризики для екосистем", – підсумували науковці.

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