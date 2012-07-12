Грабіжники будинку забрали Ренуара та Пікассо

Власник картин, як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на чеські ЗМІ, оцінює вартість викраденого в 415 мільйонів крон (близько 21 мільйона доларів).

Підприємець був пограбований в середині червня, проте правоохоронці, виходячи з інтересів слідства, повідомили про це тільки зараз.

"Невідомі злочинці вдерлися в приватний будинок 51-річного підприємця в Оломоуці і, застосувавши насильство, змусили власника віддати ключі від сейфа", - сказав прес-секретар регіональної поліції.

Чоловік був побитий і зв'язаний. З будинку вкрадені картина П'єра Огюста Ренуара і десять малюнків Пабло Пікассо, а також інші цінні речі.

У пограбуванні брали участь двоє злочинців у масках. Підприємець отримав поранення, однак сам зміг викликати поліцію.