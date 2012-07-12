ЗМІ: Аделаджа вже «стриже» гроші з вірян на Ісусленд
Пастор "Посольства Божого" Сандей Аделаджа, який вже перебуває під судом за шахрайство, надумав побудувати на столичних Осокорках містечко для віруючих.
Як повідомляє ТСН, 2,5 гектари землі ще 2009-го подарував Аделаджі Леонід Черновецький. Вся проектна документація вже є.
Тепер знову потрібні гроші.
Колишні парафіянки "Посольства Божого" Валентина та Наталія свої квартири заклали у банк, а гроші віддали Аделаджі. За це він обіцяв їм багатство, здоров'я та щастя. Колишні вірянки пригадують, що у "Посольстві Божому" вони регулярно здавали гроші, зокрема, й на містечко для вірян.
"Він розповідав про це, ну от, класика жанру, як Остап Бендер розповідав про Нові Васюки - ось у нас буде готель 20 поверхів, ресторани, бари, спортивні зали. Так, це була гарна казка. І ми вірили", - розповідає Наталія. Запитувати, куди ішли ті гроші, віряни не мали права. Слово пастиря у "Посольстві Божому" не заведено ставити під сумнів. "Палац спорту - це величезна маса людей, і по тисячі доларів, не менше. Хто не пошкодує тисячу доларів для Бога? Божевільна стрижка була! І я не кажу вже про квартири", - додає Валентина.
У міліції новий проект Аделаджі наразі не коментують. Кажуть, що скарг від громадян не надходило. А Генеральний прокурор натякає, що суд може змінити запобіжний захід до Аделаджі з підпису про невиїзд на суворіший. "Це право прокурора - заявити клопотання в суді, і право судді - його вирішити, якщо є нові обставини про скоєння злочину", - зазначає Генпрокурор Віктор Пшонка.
Наступне засідання у справі Аделаджі відбудеться в понеділок. Напередодні, в неділю, у "Посольстві Божому" запланована традиційна молитва.