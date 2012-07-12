ЗМІ: Аделаджа вже «стриже» гроші з вірян на Ісусленд

Як повідомляє ТСН, 2,5 гектари землі ще 2009-го подарував Аделаджі Леонід Черновецький. Вся проектна документація вже є.

Тепер знову потрібні гроші.

Колишні парафіянки "Посольства Божого" Валентина та Наталія свої квартири заклали у банк, а гроші віддали Аделаджі. За це він обіцяв їм багатство, здоров'я та щастя. Колишні вірянки пригадують, що у "Посольстві Божому" вони регулярно здавали гроші, зокрема, й на містечко для вірян.

"Він розповідав про це, ну от, класика жанру, як Остап Бендер розповідав про Нові Васюки - ось у нас буде готель 20 поверхів, ресторани, бари, спортивні зали. Так, це була гарна казка. І ми вірили", - розповідає Наталія. Запитувати, куди ішли ті гроші, віряни не мали права. Слово пастиря у "Посольстві Божому" не заведено ставити під сумнів. "Палац спорту - це величезна маса людей, і по тисячі доларів, не менше. Хто не пошкодує тисячу доларів для Бога? Божевільна стрижка була! І я не кажу вже про квартири", - додає Валентина.

У міліції новий проект Аделаджі наразі не коментують. Кажуть, що скарг від громадян не надходило. А Генеральний прокурор натякає, що суд може змінити запобіжний захід до Аделаджі з підпису про невиїзд на суворіший. "Це право прокурора - заявити клопотання в суді, і право судді - його вирішити, якщо є нові обставини про скоєння злочину", - зазначає Генпрокурор Віктор Пшонка.

Наступне засідання у справі Аделаджі відбудеться в понеділок. Напередодні, в неділю, у "Посольстві Божому" запланована традиційна молитва.