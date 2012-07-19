Цементовоз насмерть збив 15 корів

Його вантажівка вчинила наїзд на стадо корів, унаслідок чого 10 тварин загинули на місці, а ще 5 одержали травми, несумісні з життям.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Слідчо-оперативна група встановила, що 51-річний водій цементовозу ЗІЛ не впорався з управлінням при проїзді сільської ділянки автотраси і скоїв наїзд на стадо рогатої худоби.

Автомобіль з механічними пошкодженнями доставлено на штрафмайданчик, а подальшу долю водія вирішить суд, де розглядатиметься позов про відшкодування селянам матеріальних збитків за 15 загиблих корів.

Крім того, відносно водія складено адміністративний протокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів, автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд або іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає штраф у розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права управління транспортними засобами від 6 місяців до 1 року.

За даними сільського голови Олександра Закревського, «загиблих і тяжко травмованих тварин власникам довелося направити до найближчого м'ясокомбінату, де селяни одержали по 1,5-2 тис. грн, а щоб придбати дійну корову, сільській родині потрібно накопичити 5-7 тис. грн».