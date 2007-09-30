Четверо виборців дізналися, що в списках вони позначені як померлі

На Прикарпатті четверо виборців прийшли голосувати, але у списках вони значились як померлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Івано-Франківської обласної організації Комітету виборців України Юрій ЛИСЮК.

За його словами, цей випадок стався на дільниці № 21 виборчого округу № 84 у м.Коломия.

Комісія пояснювала, що уточнення «помер» навпроти прізвищ виборців недавно були внесені робочою групою, члени робочої групи брали уточнені дані в міліції.