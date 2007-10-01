У Донецькій області обрушився будинок: загинули троє дітей

Вчора о 18.15 у с. Авдотьїне Донецької області по проспекту Металургів, 20, сталося руйнування недобудованого двохповерхового приватного житлового будинку, внаслідок чого під завалом загинуло троє дітей (1991 р.н.).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Причина обрушення приватного житлового будинку встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.