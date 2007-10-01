У Донецькій області обрушився будинок: загинули троє дітей
08:52, 01 жовтня 2007Разное
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Повідомлення МНС
Вчора о 18.15 у с. Авдотьїне Донецької області по проспекту Металургів, 20, сталося руйнування недобудованого двохповерхового приватного житлового будинку, внаслідок чого під завалом загинуло троє дітей (1991 р.н.).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Причина обрушення приватного житлового будинку встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.
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