У ДТП загинув українець і постраждали міжнародні спостерігачі

У Хмельницькій області вчора ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув водій і постраждали міжнародні спостерігачі на парламентських виборах в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на 287 км автодороги Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка поблизу с. Пирогівці сталося зіткнення автомобілів "ВАЗ-21063", що рухався з м. Хмельницького в напрямку м. Вінниця, та "Деу-Ланос", що їхав назустріч. Механізм та вина учасників ДТП з`ясовується.

В результаті ДТП водій автомобіля "ВАЗ" від отриманих травм загинув на місці пригоди, а водій і троє пасажирів автомобіля "Деу" (громадянин України, громадянин Боснії-Герцеговини та громадянка Хорватії, які були спостерігачами на виборах) отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані до Хмельницької міської лікарні.