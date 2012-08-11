"Генерал СБУ" спіймався на п'яній бійці з квартирантом

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, затриманий, 53-річний чоловік, розповів, що самостійно виготовив посвідчення. Затримали чоловіка під час бійки з квартирантом.

Як наголошують в міліції, чоловіки спершу розпивали спиртні напої, а потім не зійшлися на сумі оренди, унаслідок чого почалась бійка.

Власник квартири, який викликав працівників міліції, сказав, що є високопосадовцем та продемонстрував їм посвідчення генерал-майора СБУ. Правоохоронці з’ясували, що воно фальшиве і відправили «генерал-майора» у райвідділ.

У міліції затриманий зізнався, що виготовив це посвідчення для безкоштовного проїзду у громадському транспорті.

Також міліцією встановлено, що раніше затриманий чоловік представлявся майором міліції, і розважав львів’ян та гостей міста в караоке-кафе.