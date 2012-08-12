Суддя на Прикарпатті влаштував аварію: дві жінки травмовані

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, аварія сталася у селі Боднарів Калуського району Івано-Франківської області, на ділянці дороги Чернівці-Мамалига.

55-річний водій, в.о. голови Заліщицького районного суду Тернопільської області, рухаючись на автомобілі "Daewoo Sens", який належить територіальному управлінню Державної судової адміністрації Тернопільської області, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем "Ford Focus", йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля "Ford Focus", 1968 року народження, отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому лівої променевої кістки руки та забою обличчя і доставлена в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню. Пасажирка автомобіля "Daewoo Sens", 1957 р.н., з діагнозом забій м’яких тканин голови та обличчя також доставлена в обласну лікарню Івано-Франківська.