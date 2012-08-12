Сьогодні вночі проллється «зоряний дощ»
12:58, 12 серпня 2012Разное
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Астрономи очікують в ніч проти понеділка, 12 серпня, «зоряний дощ», який буде видно у Північній півкулі.
«Зоряний дощ» побачать жители Північної півкулі
Учені стверджують, що можна буде спостерігати, в середньому, близько ста небесних спалахів упродовж однієї години в районі сузір'я Персея, передає BBC Україна.
На даний час Земля проходить крізь хмару космічного пилу і дрібних часточок, що залишилися від комети. Вони і створюють цей «зоряний дощ», потрапляючи у земну атмосферу.
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