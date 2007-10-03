Жінка-міліціонер вчинила самогубство на виборчій дільниці (додане фото)

Знайдена мертвою на виборчій ділянці в Маріуполі жінка-міліціонер загинула в результаті самогубства. Про це сьогодні журналістам в Києві повідомив в.о. міністра внутрішніх справ України Михайло КОРНІЄНКО. За його словами, відомо, що покійна раніше говорила своїй подрузі про намір накласти на себе руки.

Як повідомляв УНІАН, вранці 30 жовтня на виборчій ділянці №51 в Маріуполі була знайдена мертвою з кульовим пораненням в скроню Ганна Дудка 1984 року народження, яка охороняла дільницю.

Похорон відбувся в с. Кальчик Володарського району Донецької області 2 жовтня.