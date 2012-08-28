У Криму вантажівка з розірваним колесом протаранила автобус: є жертви
За попередньою версією, у автомобіля «DAF» (фура-холодильник) стався розрив переднього лівого колеса.
У Криму при зіткненні вантажівки з автобусом 1 людина загинула, ще 6 постраждали.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 28 серпня, о 6-й годині в селі Молодіжне.
За попередньою версією, у автомобіля «DAF» (фура-холодильник) стався розрив переднього лівого колеса. В результаті 40-річний водій фури, житель Полтавської області, скоїв бокове зіткнення з автобусом «Tata» (маршрут №99 «c. Молодежное - АК-Мечеть»), за кермом якого перебував 54-річний житель м. Бахчисарай.
Внаслідок аварії постраждали 7 пасажирів автобуса «Tata». Станом на 11.00 28 серпня у лікарні помер 30-річний чоловік, який був раніше доставлений туди у тяжкому стані.
На місці події працюють експерти. Ведеться слідство.