Катерина Бондаренко сенсаційно перемогла ”секс-символ” жіночого тенісу (фото)

На турнірі в Штуттгарті з призовим фондом 650 тисяч доларів українка Катерина Бондаренко сенсаційно перемогла п`яту ракетку світу Ану Іванович.

Останнім часом нікому з представників нашої країни не вдавалося пройти тенісисток з першої десятки. Після трьох нелегких сетів українка виграла у секс-символа жіночого тенісу з рахунком 6:2, 1:6, 6:3. Після цієї перемоги можна впевнено спрогнозувати стрибок Бондаренко в рейтингу WTA. Наразі вона посідає там 46-е місце. Наступною суперницею Катерини стане дев`ятнадцята ракетка світу француженка Тетяна Головін.

Нагадаємо, що Катерина залишається останньою українкою на турнірі. Раніше припинили боротьбу Олена Бондаренко, яка програла в першому крузі Мікаеле Крайчек з Нідерландів. Причому варто відзначити не дуже приємну закономірність: останнім часом Олена хибить саме в перших колах основного розряду. Слідом за Оленою зачохлилась і Юлія Вакуленко, яка програла в 1/8 титулованій американці Серені Вільямс — 5:7, 2:6.

Газета "Дело", фото Reuters