У Єгипті в автокатастрофі постраждали два українські туристи

В Єгипті у дорожньо-транспортній пригоді постраждали двоє громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Посольства України в Арабській Республіці Єгипет, аварія з туристичним автобусом, в якому серед інших пасажирів знаходилось шестеро українців, сталася 5 жовтня о 20-й год. на автостраді Каїр – Шарм Ель-Шейх.

Двоє громадян України були госпіталізовані до лікарні, де їм у терміновому порядку було надано необхідну медичну допомогу. Наразі загрози життю українських туристів немає, повідомив Посольству директор представництва туристичної компанії „Туртесс” у м. Шарм Ель-Шейх Гайдар УМАРОВ.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Арабській Республіці Єгипет та в Департаменті консульської служби МЗС України.