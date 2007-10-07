Працівники ЦВК ховають протоколи (фото)

Центральна виборча комісія обробила 221 протокол окружних виборчих комісій з мокрими печатками, частину з них повернуто на доопрацювання. Зокрема, на засіданні в суботу було оброблено 16 протоколів окружкомів, із них 5 уточнених - 3 протоколи ЦВК повернула на доопрацювання.

У засіданні ЦВК оголошено перерву до 9:30 8 жовтня.

Офіційні результати будуть визначатися на основі протоколів у визначені законом строки – до 15 жовтня, наголосив голова Центрвиборчкому Володимир Шаповал.

Фото Сергія Світлицького / УНІАН