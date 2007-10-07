Жюстін Енен виграла тенісний турнір, Порш-911-Турбо (фото)...
16:53, 07 жовтня 2007Разное
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... та 37-й титул у кар`єрі
Перша ракетка світу, бельгійка Жюстін Енен виграла тенісний турнір у Штутгарті (Німеччина).
|Жюстін Енен
|Тетяна Головін
У неділю в фіналі вона здобула перемогу над француженкою Тетяною Головін - 2:6, 6:2, 6:1.
|Тетяна Головін
|Жюстін Енен
Це восьмий титул Енен у сезоні-2007 і 37-й в її кар`єрі.
Призовий фонд турніру в Штутгарті - 650 тисяч доларів.
|Жюстін Енен та її призовий Порш 911 Турбо
Фото Reuters
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