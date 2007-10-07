Жюстін Енен виграла тенісний турнір, Порш-911-Турбо (фото)...

Перша ракетка світу, бельгійка Жюстін Енен виграла тенісний турнір у Штутгарті (Німеччина).

У неділю в фіналі вона здобула перемогу над француженкою Тетяною Головін - 2:6, 6:2, 6:1.

Це восьмий титул Енен у сезоні-2007 і 37-й в її кар`єрі.

Призовий фонд турніру в Штутгарті - 650 тисяч доларів.

Фото Reuters