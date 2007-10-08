У Туркменії на свободу вийшли 9 тисяч в`язнів

В Туркменистані, відповідно до оголошеної амністії на честь «Гадир гиджесі» священної для мусульман Ночі Всемогутності, на свободу вийшли близько 9 тисяч в`язнів.

Як передає Газета.ру, указ про амністію президент Туркменістану Гурбангули Бердимухаммедов підписав 29 вересня з тим, щоб помилувані люди зустріли священну Ніч Всемогутності у себе удома. Цього року вона припадає на ніч 9 жовтня.

Великомасштабні амністії на честь Ночі Всемогутності проводяться в Туркменістані регулярно з 1999 року, проте глава Туркменістану обіцяв, що відтепер амністії проводитимуться протягом року на честь інших знаменних дат, по мірі необхідності.