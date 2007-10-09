Комітет Європарламенту пропонує полегшити видачу віз туристам

Комітет з питань транспорту та туризму Європарламенту пропонує полегшити видачу віз туристам та запровадити єдиний знак якості для готелів та інших закладів, що займаються розміщенням туристів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідний проект доповіді Пауло КОШТИ (група ліберальних партій, Італія) було підтримано сьогодні на засіданні комітету.

За проголосували 33 члени комітету, 1 – утримався.

Депутати, зокрема, закликали країни-члени Шенгенської зони створити спільні консульські пункти для видачі віз для вихідців з країн з-за меж ЄС, а також висловилися за спрощення процедури та зменшення вартості віз. На переконання депутатів, ці пункти мають застосовувати однакові критерії та покращити гостинність щодо отримувачів віз.

Крім того, депутати вважають, що візові процедури мають бути полегшені для туристів з країн-членів ЄС, що не входять до Шенгенської зони, настільки, наскільки це можливо в рамках попередження нелегальної міграції, боротьби з тероризмом і транскордонною злочинністю.

Депутати висловились за необхідність єдиного підходу до визначення “зірковості” готелів та закладів, що займаються туризмом в ЄС, і закликали Єврокомісію сприяти процесу уніфікації правил присвоєння “зірок” таким закладам.

Крім того, депутати висловилися за необхідність сприяння розвитку оздоровчого туризму, доступу до туристичних закладів та туристичних маршрутів і місць інвалідів.