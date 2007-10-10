У Криму в приватному будинку вибухнув газ: постраждали двоє дівчат

Дві дівчині (17 і 18 років) доставлені з опіками до лікарні після вибуху природного газу в приватному будинку в селі Берегове поблизу Феодосії (Крим).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, вибух стався, коли дівчата намагалися розпалити плиту на кухні. За інформацією рятувальників Феодосії, вибухнула газоповітряна суміш, що утворилася в кухні через витік природного газу. «Гнучкий шланг, який підводив газ безпосередньо до газової плити, був нещільно притягнутий, і тому, як то кажуть, «сифонив», тобто потроху пропускав газ. Чому дівчата не відчули запах газу, поки що невідомо», - повідомили в МНС.

Ударною хвилею на кухні вибило двері, при цьому саму будову не пошкоджено. Обидві потерпілі з опіками I-II ступеня доставлені до хірургічного відділення дитячої лікарні Феодосії. В однієї з дівчат обпалено близько 50% тіла, у другої – близько 20%. “Стан постраждалих лікарі на сьогоднішній день класифікують як “стабільний тяжкий”, - говорять рятувальники.