На Каховському водосховищі врятували "робінзона"

Як повідомила кореспонденту УНІАН помічник начальника ГТУ МНС України у Запорізькій області Юлія Баришева, повідомлення про зникнення на Каховському водосховищі жителя смт Василівка, 1961 р. н. надійшло рятувальникам 9 жовтня о 9.30 ранку.

«Люди, що звернулися по допомогу, розповіли, що їхній родич 7 жовтня вийшов на Каховське водосховище порибалити, використовуючи як плавзасіб автомобільну камеру, і зник. Упродовж декількох днів водолази МНС (4 осіб, 2 одиниці техніки) оглядали дно в місці, де потенційно міг опинитися зниклий, проте безрезультатно, паралельно проводився огляд акваторії Каховського водосховища. На пошуки зниклого рибалки були зорієнтовані також риболовецькі підприємства і артілі. 12 жовтня увечері представники ПП «Борисфен» виявили чоловіка на о. Малі Кучугури - одному з островів Каховського водосховища», - розповіла Ю. Баришева.

За її словами, весь час вимушеного перебування на острові чоловік жив у курені, який сам збудував, щоб сховатися від дощу і вітру, і харчувався ягодами, які знаходив на острові, і рибою, яку йому вдавалося зловити.

Врятованого доставили на берег.

Офіційної інформації про те, як подія відбилася на його здоров'ї, немає.