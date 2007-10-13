“МАN” врізався у КрАЗ і вибухнув: двоє людей загинули
10:07, 13 жовтня 2007Разное
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ДТП на автошляху Мала Рублівка - Полтава
У Полтавській області через зіткнення двох великовантажних автомобілів двоє чоловік загинули, і один дістав травми.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, 12 жовтня, о 14.30, на 22 км автодороги Мала Рублівка - Полтава, водій автомобіля "МАN" з автоцистерною з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем “КрАЗ-65101”, що рухався в зустрічному напрямку.
В результаті зіткнення автомобілі загорілися та стався вибух порожньої автоцистерни автомобіля “МАN”.
Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля "КрАЗ-65101" загинули, водій автомобіля "MAN" отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до лікарні м. Полтава.
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