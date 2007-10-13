“МАN” врізався у КрАЗ і вибухнув: двоє людей загинули

У Полтавській області через зіткнення двох великовантажних автомобілів двоє чоловік загинули, і один дістав травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, 12 жовтня, о 14.30, на 22 км автодороги Мала Рублівка - Полтава, водій автомобіля "МАN" з автоцистерною з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем “КрАЗ-65101”, що рухався в зустрічному напрямку.

В результаті зіткнення автомобілі загорілися та стався вибух порожньої автоцистерни автомобіля “МАN”.

Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля "КрАЗ-65101" загинули, водій автомобіля "MAN" отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до лікарні м. Полтава.