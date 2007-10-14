Вибух газу у Дніпропетровську: родичі шукають 20 людей

Внаслідок вибуху побутового газу 13 жовтня у мікрорайоні Перемога Дніпропетровська загинуло 9 осіб (з них 1 дитина), 23 особи постраждало (з них 6 дітей), 16 осіб госпіталізовано до медичних закладів міста.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху пошкоджено 10 будинків, з них повністю зруйнований 3-й під`їзд 10 поверхового 4-під`їзного житлового будинку №127 по вулиці Мандриківській, інші 3 під`їзди зазнали пошкодження. Ударною хвилею було пошкоджено ще 7 приватних одноповерхових і 2 багатоповерхових будинки.

У розшуку по заявах родичів перебувають 20 осіб.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 270 осіб і 37 одиниць спеціальної та інженерної техніки МНС, гірничорятувальних служб Мінвуглепрому, комунальних служб області і міста.

На виконання рішень спеціальної Урядової комісії, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, на місці події створено штаб з ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з першим заступником міністра МНС Володимиром АНТОНЦЕМ.

На ліквідацію наслідків аварії з резервного фонду держбюджету виділено 5 млн. грн., з обласного бюджету - 1 млн. грн., з міського бюджету - 3,5 млн. грн.