Нова ділянка Кільцевої дороги в Києві з'явиться за три роки

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, за словами голови Держінвестицій Владислава Каськіва, нова ділянка Кільцевої дороги з'явиться через три роки. Також він відзначив, що оцінна вартість проекту знизилася в два рази — з 1 млрд євро до 428 млн. євро.

За словами В.Каськіва, нова ділянка дозволить зменшити навантаження на київські дороги на 20 тис автомобілів на день, зокрема 11 тис. вантажівок, а також скоротить час у дорозі для водіїв на 20 хвилин і дозволить зменшити витрати на паливо на суму до 100 млн. євро до 2050 року.

Проект буде профінансовано за рахунок залучених інвесторів-концесіонерів. Інвестиційний конкурс буде проведено найближчими місяцями. Проїзд по новому відрізку дороги буде платним: орієнтовна вартість проїзду становитиме 6 грн для легкових автомобілів і від 17 грн – для вантажних.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня 2012 року відбувся тендер з відбору розробника техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) добудови міської Кільцевої дороги від Столичного до Харківського шосе. У тендері взяли участь 4 компанії.

Наприкінці травня ц.р. Держінвестицій відібрало португальську компанію Zagope Construcoes e Engenharia SA для розробки техніко-економічного обґрунтування добудови міської Кільцевої дороги від Столичного до Харківського шосе.

Як повідомив голова Держінвестицій В.Каськів, після затвердження ТЕО Кабміном буде оголошено інвестиційний конкурс, який визначить концесіонера. За його словами, інтерес до одержання концесії на реалізацію проекту виявили 7 великих міжнародних компаній.

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Довідка УНІАН. Розрахункова вартість будівництва ділянки міської кільцевої дороги від Столичного до Харківського шосе становить 1,5-2 млрд доларів, довжина — 18-22 км, ширина дороги — до 6 смуг по 3 у кожному напрямі, прогнозна інтенсивність руху - 30-60 тис. автомобілів на день.

Перехід через Дніпро планується здійснити через міст завдовжки 700-800 метрів або через тунель завдовжки близько 5 км.

Точка примикання дорогі до траси Київ-Харків-Довжанський буде визначена виходячи з маршруту дорогі.

Міська Кільцева автодорога входить до складу проекту «Інфраструктурні об'єкти Київського регіону”, схваленого постановою уряду №982 від 19 вересня 2011 року.

Замовником міської Кільцевої автодороги виступає Дирекція зо будівництва і управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону".