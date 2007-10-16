На Алясці піднімуть російський прапор

У американському місті Сітка в штаті Аляска цього четверга здійметься російський прапор з двоголовим орлом.

"Російський прапор майорітиме над землею Аляски з восьмої ранки до другої половини дня, коли на сусідньому флагштоку піднімуть американський прапор. Таким чином місцеві жителі повторять церемонію, яка відбулася 18 жовтня 1867 року, коли земля Аляски була офіційно передана з відання Росії у відання США", - сказав РІА "Новости" віце-президент комітету з святкування Дня Аляски Рон Конклін.

Угода про продаж Аляски між Росією і США була досягнута наприкінці березня 1867 року. Росія одержала від США чек на суму в 7,2 мільйона доларів.