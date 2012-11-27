Тимошенко повідкручували ручки на вікнах (додане фото)

Як передає кореспондента УНІАН, про це повідомив учасникам святкових заходів, що проходили сьогодні біля Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці у Харкові, народний депутат України, захисник Ю.Тимошенко Андрій Кожем’якін.

Ю.Тимошенко в середині дня через ледь-ледь відчинене вікно кілька разів рукою, у якій тримала білий папір з намальованим червоним серцем, вітала і дякувала своїм прихильникам, відповідаючи таким чином на багаторазові скандування.

За словами А.Кожем’якіна, Ю.Тимошенко чула все, що відбувалося сьогодні поблизу лікарні.

«Вона абсолютно все чула», - сказав А.Кожем’якін і додав: «Все, що ми могли зробити для неї – це передати від вас вітання і подякувати. Ми підтримали її морально».

Водночас, зауважив він, Ю.Тимошенко довго не змогла так спілкуватися з людьми: «Вони взяли і відкрутили ручки (на вікнах – УНІАН). Я зайшов із зали до них у кімнату, бачу - лежить ручка від вікна, вона викручена з вікна. Тому, коли вона вам махала перший раз, - вони після цього повикручували всі ручки. От така ситуація».

Це підтвердив також у бесіді з прихильниками Ю.Тимошенко і захисник Сергій Власенко.

«Познімали ручки з вікна, щоб не можна було чути, що відбувається. Але все одно вона чула. Вона щиро хотіла подякувати кожному з вас. Вона тримається завдяки вашій підтримці, вона знає, що ви тут, і щиро дякує всім», - сказав С.Власенко.