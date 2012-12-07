КМДА: є три способи прибрати машини з вулиць
Київська міська державна адміністрація розглядає три варіанти звільнення шляхів міста від автомобілів для забезпечення прибирання снігу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час розширеної апаратної наради перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.
«Є три можливих підходи до вирішення питання. Перше - це дозволити евакуацію для того, щоб можна було нормально прибрати дороги. Другий варіант – це перейти на паркування: по парних числах - одна сторона вулиці, по непарних – інша. І третій – встановити нові знаки, що забороняють паркування на тих центральних вулицях міста, де є найбільше скупчення автомобілів при парковці», - сказав він.
Усі три варіанти передані для розгляду у столичне Управління ДАІ.
Щодо того, вивозитимуть автомобілі на штрафмайданчик або ж просто переставлятимуть на вільне, очищене від снігу місце, В.Мазурчак зауважив: «У кожному випадку це буде конкретно прийняте рішення. Якщо він стоїть під знаком, то його буде вивезено, бо він є порушником правил дорожнього руху, якщо стоїть, де треба, то буде просто переставлений в інше місце вулиці».
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Як повідомляв УНІАН, 20 листопада керівник комунальної корпорації «Київавтодор» Георгій Глинський звернувся до голови КМДА Олександра Попова з проханням підписати розпорядження, яке сприятиме роботі спецтехніки при очищенні автошляхів міста від снігу.
«Для кращої і більш ефективної роботи нашої техніки в зимових погодних умовах, ми подали голові КМДА пропозицію ініціювати підготовку розпорядження про порядок паркування транспорту на окремих вулицях міста, яке б передбачало паркування транспортних засобів у парні дати – на парному боці вулиці, а в непарні – на непарному боці вулиці, як це було передбачено раніше. А у нічний період необхідно передбачити заборону стоянки транспортних засобів на вулицях центральної частини міста, щоб можна було здійснювати прибирання снігу», – сказав керівник підприємства.
Г.Глинський додав, що було б доцільним переглянути порядок організації місць зупинок та відстою маршрутних таксі біля станцій метрополітену, пересадочних вузлів та інших об’єктів, де створюються значні ускладнення для роботи комунальних шляхово-експлуатаційних підприємств, а також забезпечити евакуацію машин, що заважають прибиранню снігу.