КМДА: є три способи прибрати машини з вулиць

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час розширеної апаратної наради перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

«Є три можливих підходи до вирішення питання. Перше - це дозволити евакуацію для того, щоб можна було нормально прибрати дороги. Другий варіант – це перейти на паркування: по парних числах - одна сторона вулиці, по непарних – інша. І третій – встановити нові знаки, що забороняють паркування на тих центральних вулицях міста, де є найбільше скупчення автомобілів при парковці», - сказав він.

Усі три варіанти передані для розгляду у столичне Управління ДАІ.

Щодо того, вивозитимуть автомобілі на штрафмайданчик або ж просто переставлятимуть на вільне, очищене від снігу місце, В.Мазурчак зауважив: «У кожному випадку це буде конкретно прийняте рішення. Якщо він стоїть під знаком, то його буде вивезено, бо він є порушником правил дорожнього руху, якщо стоїть, де треба, то буде просто переставлений в інше місце вулиці».

На цю тему: Київавтодор просить Попова заборонити взимку нічне паркування в центрі Києва

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада керівник комунальної корпорації «Київавтодор» Георгій Глинський звернувся до голови КМДА Олександра Попова з проханням підписати розпорядження, яке сприятиме роботі спецтехніки при очищенні автошляхів міста від снігу.

«Для кращої і більш ефективної роботи нашої техніки в зимових погодних умовах, ми подали голові КМДА пропозицію ініціювати підготовку розпорядження про порядок паркування транспорту на окремих вулицях міста, яке б передбачало паркування транспортних засобів у парні дати – на парному боці вулиці, а в непарні – на непарному боці вулиці, як це було передбачено раніше. А у нічний період необхідно передбачити заборону стоянки транспортних засобів на вулицях центральної частини міста, щоб можна було здійснювати прибирання снігу», – сказав керівник підприємства.

Г.Глинський додав, що було б доцільним переглянути порядок організації місць зупинок та відстою маршрутних таксі біля станцій метрополітену, пересадочних вузлів та інших об’єктів, де створюються значні ускладнення для роботи комунальних шляхово-експлуатаційних підприємств, а також забезпечити евакуацію машин, що заважають прибиранню снігу.