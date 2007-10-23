На трасі Сімферополь-Феодосія маршрутка зіткнулася з ВАЗом: 4 загиблих

Четверо людей загинуло внаслідок результаті дорожньої аварії, що сталася сьогодні вранці на 11-му кілометрі автодороги Сімферополь - Феодосія в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, сталося лобове зіткнення автомобіля ВАЗ-2101 з маршрутним таксі БАЗ, яке рухалося в зустрічному напрямку.

Внаслідок зіткнення водій ВАЗ-2101 (1983 року народження) і троє пасажирів (1980, 1981, 1963 р.н.) загинули на місці ДТП.

Крім того, в ДТП постраждав водій маршрутки. «Автобус із заправки прямував на маршрут, у зв`язку з цим пасажирів у салоні не було. Пряма ділянка широкої дороги, сухе асфальтове покриття, відсутність інтенсивності руху - до закінчення слідства з причини відсутності хоча б якихось свідків навіть попередня причина виникнення ДТП поки що не визначена», - зазначили в ДАІ.

Зараз ведеться слідство.