Митники знайшли в поїзді гарматні ядра

Про це повідомили УНІАН у Харківській обласній митниці.

Після усного та письмового декларування пасажирів працівники митного посту «Харків-пасажирський» провели огляд потягу. В одному з вагонів у рундуку та на трубах опалення вони виявили два ядра з металу чорного кольору, 51 металеву кулю сірого кольору, медальйон з металу жовтого кольору з надписом «14 on ne passé pas! 1918» та грамоту за 1923 року з написами італійською мовою.

Власником цих речей виявився громадянин Росії 1972 року народження. При цьому він не мав документів на їх переміщення.

На росіянина митники склали протокол про порушення митних правил. Усі предмети з ознаками старовини вилучені та передані до Управління Служби безпеки України в Харківській області. Їхню цінність встановить експертиза.